Brandursache und Sachschaden nach Großbrand weiter unklar

Nach dem Großbrand eines ungenutzten Industriegebäudes in Mannheim konnten noch immer nicht alle Menschen in ihre umliegenden Wohnungen zurückkehren. Sie hatten ihr Zuhause aus Sicherheitsgründen verlassen müssen. Zwei Personen seien noch in einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Hotelzimmer untergebracht, teilte die Stadt am Montag mit. Das vom Feuer betroffene Gebäude sei weiterhin stark einsturzgefährdet. Die Höhe des Schadens ist nach Angaben der Polizei und der Stadt noch unklar. Auch zur Brandursache lägen noch keine Erkenntnisse vor, sagte ein Polizeisprecher. Brandermittler seien vor Ort.