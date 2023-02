Aktuell Land

Brandursache nach Feuer in Schweinestall weiter unklar

Nach dem folgenschweren Brand in einem Schweinezuchtbetrieb in Creglingen mit mindestens 1500 verendeten Ferkeln ist der Grund für den Ausbruch des Feuers noch unklar. Wie eine Sprecherin am Montagmorgen mitteilte, müssen sich die Ermittler noch gedulden, bis sie die Brandstätte im Main-Tauber-Kreis betreten können. Die Feuerwehr konnte die Flammen erst rund acht Stunden nach Ausbruch löschen und hält auch am Morgen noch weiter Brandwache, wie die Sprecherin am Montag sagte.