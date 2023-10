Aktuell Land

Brandstiftung: Tatverdächtiger gibt sich als Zeuge aus

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Römerstein (Kreis Reutlingen) einen Lastwagen angezündet haben soll. Der 61-jährige Tatverdächtige habe sich bei ersten Ermittlungen an der Brandstelle ursprünglich als Zeuge ausgegeben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Im weiteren Verlauf habe er allerdings eingeräumt, die Sattelzugmaschine in Brand gesetzt zu haben.