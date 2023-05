Aktuell Land

Brandstiftung in türkischem Reisebüro: Ermittlungen

Nach der mutmaßlichen Brandstiftung in einem türkischen Reisebüro in Stuttgart hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, gibt es weiterhin keine konkreten Erkenntnisse zu Tätern oder möglichen Motiven. Da ein politischer Hintergrund jedoch nicht ausgeschlossen werden könne, wurde der Fall den Ermittlern des Dezernats für Staatsschutz beim Polizeipräsidium Stuttgart übergeben.