Brandserie in Kehl: Junger Mann in Untersuchungshaft

Ein junger Mann ist im Zuge einer Brandserie in Kehl (Ortenaukreis) festgenommen worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige soll mindestens einen Brand an einem Lastwagen am 26.9.2023 verursacht haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Des Weiteren werde ermittelt, ob es einen Zusammenhang zu sieben weiteren Bränden gibt. Der Mann wurde am Freitag einer Haftrichterin vorgeführt. Ihm wird Brandstiftung vorgeworfen.