Aktuell Land

Brand mit Hunderttausende Euro Schaden und sieben Verletzten

Bei dem Brand eines Wohnhauses in Teningen (Landkreis Emmendingen) sind mehrere Hunderttausend Euro Schaden entstanden und sieben Menschen leicht verletzt worden. Bei Handwerksarbeiten an einer stillgelegten Gasleitung kam es am Freitagvormittag zu einer Verpuffung und einem anschließenden Feuer, wie die Polizei mitteilte.