Brand in Wohnung: Vier Verletzte und 90.000 Euro Schaden

Vier Menschen sind beim Brand einer Wohnung im Main-Tauber-Kreis verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer infolge eines technischen Defektes am Mittwochmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Wertheim ausgebrochen. Drei Bewohner konnten die brennende Wohnung der Mitteilung der Polizei zufolge selbst verlassen.