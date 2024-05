Aktuell Land

Brand in Tübinger Uniklinik: Zwei Pflegerinnen verletzt

Zwei Pflegerinnen haben bei einem Brand im Tübinger Universitätsklinikum leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte am Samstag eine Bettdecke in einem Patientenzimmer gebrannt. Die beiden Pflegerinnen löschten den Brand, bevor die Einsatzkräfte ankamen. Dabei wurden sie leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Die Brandursache war zunächst nicht geklärt. Kriminaltechniker sicherten Spuren, wie es weiter hieß. Insgesamt rückten 28 Einsatzkräfte zu dem Brand aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.