Aktuell Land

Brand in siebenstöckigem Wohnhaus: 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in der Wohnung eines siebenstöckigen Mehrfamilienhauses in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist am Donnerstag ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Stockwerke übergreifen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Brand konnte schließlich gelöscht werden. Die Familie der betroffenen Wohnung war glücklicherweise nicht zu Hause. Sie konnte nach dem Brand bei Bekannten unterkommen.