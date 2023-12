Aktuell Land

Brand in Schreinerei: 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Schreinerei in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) ist ein Schaden von geschätzt 100.000 Euro entstanden. Nachbarn haben am Freitagmorgen bemerkt, dass Flammen aus dem Dach schlugen, wie die Polizei mitteilte. Beim Brand seien vor allem eine Zwischendecke, Teile des Daches sowie technische Geräte in der Werkstatt beschädigt worden. Was die Ursache für den Brand war, konnte noch nicht festgestellt werden.