Aktuell Land

Brand in Scheune: Mindestens halbe Million Euro Schaden

Vier Autos sind bei einem Brand in einer Scheune in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) zerstört worden. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Feuer am Samstag ein Schaden von mindestens einer halben Million Euro, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn sagte. Schweißarbeiten in einer Werkstatt in der Scheune hätten den Brand mutmaßlich ausgelöst, heißt es weiter in einer Mitteilung der Polizei. Außer der Scheune und den Autos wurden auch das Dach und die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.