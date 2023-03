Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Restaurant in Karlsruhe hat ein Mensch eine Rauchvergiftung erlitten. Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass sich der Brand am Montag von dem Restaurant aus auf das fünfgeschossige Wohn- und Geschäftsgebäude ausbreitete. Grund für das Feuer war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an einem Elektrogerät in der Küche. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 30.000 Euro.