Brand in Produktionshalle in Heidelberg: Fünf Verletzte

Bei einem Brand in einer Produktionshalle in Heidelberg sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein Lüfter in der Halle eines Automobilzulieferers habe am Montagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Das Gebäude wurde geräumt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Mitarbeiter der Firma den Brand bereits gelöscht, wie ein Sprecher der Stadt Heidelberg sagte. Die fünf Leichtverletzten kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt. Nach ersten Ermittlungen ging die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus.