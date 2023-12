Aktuell Land

Brand in Mehrfamilienhaus in Heddesheim: Zwei Verletzte

Zwei Bewohner sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heddesheim im Rhein-Neckar-Kreis verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen beim Eintreffen der Streife am späten Freitagabend Flammen aus einer Wohnung im vierten Stock. Im Treppenhaus habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben. Über die Brandursache liegen demnach noch keine Erkenntnisse vor.