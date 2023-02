Aktuell Land

Brand in Mehrfamilienhaus: Ein Verletzter im Krankenhaus

Nach einem Wohnungsbrand in Pforzheim ist ein 42-Jähriger mit Rauchgasvergiftung und leichten Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden. In der Wohnung des Mannes hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache der Brand entwickelt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte.