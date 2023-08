Aktuell Land

Brand in Mehrfamilienhaus: Bewohner über Drehleiter gerettet

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Balingen (Zollernalbkreis) sind am Freitag fünf Bewohner von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet worden. Drei Bewohner haben das Haus vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen können, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Brand entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Schaden von 200.000 Euro.