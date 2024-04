Brand in Lagerhalle von Spielhersteller in Schorndorf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Spielhersteller in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist am Montag ein Teil einer großen Lagerhalle abgebrannt. Es gebe keine Verletzten, die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am späten Abend. Ein Teil der Halle sei eingestürzt, das Technische Hilfswerk trage die Überreste nun Stück für Stück ab. Es sei nur ein kleiner Teil der Halle betroffen gewesen, weil in dieser Brandwände die Ausbreitung des Feuers gestoppt hätten, erklärte der Sprecher. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht bekannt.