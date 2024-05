Aktuell Land

Brand in Krankenhaus: Pfleger greifen zum Feuerlöscher

In einem Patientenzimmer eines Stuttgarter Krankenhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Die Pflegekräfte brachten mehrere Patienten in Sicherheit, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde nach Angaben eines Polizeisprechers von Dienstag niemand.