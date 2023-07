Aktuell Land

Brand in Kindergarten: Zwei Jugendliche verdächtigt

Nach dem Brand eines Kindergartens in Schwaben am Wochenende hat die Polizei zwei Jugendliche als Verdächtige ermittelt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, steht das Duo im Alter von 14 und 15 Jahren im Verdacht, den Brand in dem Kindergarten in Günzburg verursacht zu haben. Ihnen wird den Polizeiangaben zufolge »zumindest fahrlässige Brandlegung zur Last gelegt«.