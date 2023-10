Aktuell Land

Brand in JVA Stammheim endet glimpflich

In der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Stuttgart am Montag mitteilte, wurde der Notruf am Abend (17.20 Uhr) ausgelöst. Die Einsatzkräfte stellten demnach zwei Brände in unterschiedlichen Gebäudeteilen des Gefängnisses fest.