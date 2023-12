Aktuell Land

Brand in Heizkraftwerk: Schaden im sechsstelligen Bereich

Ein Brand in einem Heizkraftwerk in Schwäbisch Hall hat für einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen sei es am frühen Freitagmorgen im Lüftungskanal zu einer Verpuffung gekommen, wodurch ein Brand entstand. Als Ursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Den Angaben zufolge sei niemand verletzt worden. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden zwischen 600.000 und 700.000 Euro.