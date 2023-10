Aktuell Land

Brand in Flüchtlingsunterkunft: Technischer Defekt vermutet

Der Brand in einer Offenburger Flüchtlingsunterkunft ist vermutlich wegen eines technischen Defekts ausgebrochen. »Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor«, wie das Landratsamt Ortenaukreis und die Polizei am Montag in Offenburg gemeinsam mitteilten. Sie bestätigten damit eine erste Einschätzung der Polizei vom Wochenende.