Brand in Flüchtlingsunterkunft in Achern: Keine Verletzten

In einer Flüchtlingsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) hat es am frühen Samstagmorgen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer in der Waschküche der Einrichtung ausgebrochen.