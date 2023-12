Bitte aktivieren Sie Javascript

Laut Feuerwehr leben in der Unterkunft etwa 60 Menschen. Das Feuer brach im zweiten Obergeschoss aus. Die betroffenen Bewohner der zweiten Etage konnten wegen der Brandschäden nicht in ihre Zimmer zurückkehren. Die restlichen Bewohner gingen - nachdem das Gebäude belüftet war - wieder in ihre Zimmer zurück. Insgesamt 18 Menschen, darunter auch mehrere Kinder, wurden in andere Unterkünfte in der Stadt untergebracht.

