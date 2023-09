Aktuell Land

Brand in Flüchtlingsunterkunft: 24-Jähriger schwer verletzt

24-jähriger Bewohner ist bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Ludwigsburg schwer verletzt worden. Der Mann musste reanimiert werden und kam anschließend in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Freitag mit.