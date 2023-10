Aktuell Land

Brand in Einfamilienhaus: Hunderttausende Euro Schaden

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Bermatingen (Bodenseekreis) hat einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht. Der Brand sei im Erdgeschoss ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Eine Paketzustellerin habe die Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Die Bewohner seien zu dem Zeitpunkt nicht da gewesen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung hätten sich nicht ergeben. Das Haus ist seit dem Brand am Mittwoch unbewohnbar. In dem Haus sind angeblich zwei Familien gemeldet.