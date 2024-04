Aktuell Land

Brand in Einfamilienhaus: Etwa 250.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) ist ein geschätzter Schaden von 250.000 Euro entstanden. Die beiden Bewohner hatten sich laut Polizei in Sicherheit bringen können. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer brach am Donnerstagmorgen in der Küche aus, wie es hieß. Das Haus sei durch den Brand unbewohnbar.