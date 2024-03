Aktuell Land

Brand in einer Kunststoff-Firma: Schaden in Millionenhöhe

Bei einem Brand in einer Kunststoff verarbeitenden Firma in Hohentengen (Kreis Sigmaringen) ist ein Millionenschaden entstanden. 40 Mitarbeitende des Betriebs hätten sich rechtzeitig retten können und seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.