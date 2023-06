Aktuell Land

Brand in Dachgeschosswohnung in Stuttgart: Bewohner verletzt

Bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Stuttgart ist der Bewohner leicht verletzt worden. Das Feuer brach am Sonntagabend aus bisher ungeklärten Gründen in einem Mehrfamilienhaus aus und drohte zunächst, auf das Dach überzugreifen, wie die Feuerwehr Montagmorgen mitteilte. Der Bewohner der Brandwohnung konnte das Haus eigenständig verlassen und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.