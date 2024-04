Aktuell Land

Brand in Asylunterkunft in Forchtenberg

In einer Asylunterkunft in Forchtenberg (Hohenlohekreis) ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Keiner der vier Bewohner sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, die Ermittler vermuteten einen technischen Defekt. Der Schaden wird laut Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.