Brand eines Hofs: Schaden in Millionenhöhe

Schaden in Millionenhöhe ist bei einem Brand eines Aussiedlerhofes in Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) entstanden. Eine Maschinen- und Werkstatthalle brannte in der Nacht auf Samstag bis auf die Grundmauern nieder, wie die Polizei mitteilte.