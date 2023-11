Aktuell Land

Brand einer Lagerhalle: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Bei einem Brand einer Lagerhalle im Zollernalbkreis ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Die Halle eines holzverarbeitenden Betriebes in Hechingen und ein davor stehender Lastwagen seien ausgebrannt, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Mehr als 120 Feuerwehrleute konnten den Angaben zufolge verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergreift. Die Löscharbeiten könnten sich noch bis in den Morgen ziehen. Verletzt wurde niemand. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.