Brand auf Wertstoffhof: 500.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer auf einem Wertstoffhof in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist ein geschätzter Schaden von 500.000 Euro entstanden. Ein Holzhäcksler sei vermutlich durch einen technischen Defekt im Bereich des Maschinenraums in Brand geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Das Gerät wurde trotzdem zerstört, wodurch der hohe Schaden zustande kam.