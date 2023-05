Aktuell Land

Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen: Hoher Sachschaden

Ein Großbrand hat am Freitagmorgen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Nattheim (Kreis Heidenheim) einen Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich verursacht. Laut Polizeiangaben brannten zwei Ställe in denen rund 40 Kühe und 60 Kälber untergebracht waren. Die Tiere konnten auf eine Weide gebracht werden.