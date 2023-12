Aktuell Land

Brand an zwei Häusern: Drei Menschen im Krankenhaus

Nach einem Brand an zwei Mehrfamilienhäusern in der Mannheimer Innenstadt sind am Dienstag drei Menschen in eine Klinik gebracht worden. Dort werde untersucht, ob sie eine Kohlenmonoxidvergiftung haben, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Das Feuer ist gelöscht worden.