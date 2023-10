Aktuell Land

Brand an Schule im Hohenlohekreis: 500.000 Euro Schaden

Ein Schaden von einer halben Million Euro ist bei einem Feuer an einer Schule in Künzelsau (Hohenlohekreis) entstanden. Gegen Samstagmittag habe ein Papiercontainer auf dem Schulgelände gebrannt, teilte die Polizei mit. Das Feuer griff auf das Schulgebäude über und beschädigte Teile der Außenfassade sowie einen Anbau. Insgesamt waren 87 Einsatzkräfte am Brandort. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen.