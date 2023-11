Aktuell Land

Brände in Reichenbach: Polizei geht von Brandstiftung aus

Unbekannte sollen in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) mehrere kleinere Brände gelegt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen seit Anfang September Mülltonnen, eine Hecke, zwei Gartenhütten, gelbe Säcke sowie Bretter an einer Scheune in Brand gesteckt worden sein.