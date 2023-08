Aktuell Land

BossHoss-Sänger freut sich auf Hymne und Heidenheim

Sascha Vollmer von The BossHoss (»Don't Gimme That«) freut sich aus mehreren Gründen auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga. »Es ist für mich natürlich ein ganz besonderer Moment, die Nationalhymne zum Auftakt der Saison zu singen, in der mein Heimatverein endlich in der Bundesliga angekommen ist«, sagte der Musiker aus Heidenheim der Deutschen Presse-Agentur.