Aktuell Land

Bosse beraten weiter: VfB will sich zu Labbadia äußern

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montagnachmittag zur Zukunft von Trainer Bruno Labbadia äußern. Zur Mittagszeit beriet sich die Führungsriege um Vorstandschef Alexander Wehrle noch. Die Gespräche, an denen auch Sportdirektor Fabian Wohlgemuth teilnimmt, hatten am Sonntag begonnen und waren am Montagmorgen fortgesetzt worden - später dann auch wieder auf dem Clubgelände der Schwaben.