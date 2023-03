Aktuell Land

Boschs Hausgerätetochter BSH wächst weiter

Boschs Hausgerätetochter BSH wächst auch nach dem Corona-Schub weiter. 2022 stieg der Umsatz des Unternehmens auf 15,9 Milliarden Euro, wie es am Mittwoch mitteilte. Das ist ein Plus von 2,5 Prozent und der dritte Rekordwert in Folge für das Unternehmen, zu dem unter anderem die Hausgerätemarken Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau gehören.