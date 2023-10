Aktuell Land

Bosch sucht Käufer für Geschäft mit Sicherheitssystemen

Der Technologiekonzern Bosch will sein Geschäft mit Sicherheitssystemen wie Überwachungskameras und Alarmanlagen verkaufen. Das Unternehmen richte den Geschäftsbereich Building Technologies neu aus, teilte Bosch am Donnerstag mit. Der Großteil des Produktgeschäfts solle deshalb verkaufen werden. Von dem Schritt betroffen sind demnach rund 4300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehr als 90 Standorten weltweit. Es werde ein Käufer gesucht, der die Bereiche mit ihren Beschäftigten und Standorten übernehme.