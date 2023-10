Aktuell Land

Bosch kämpft mit Lieferengpässen bei Batteriesystemen

Der Zulieferer Bosch kommt mit der Produktion von 48-Volt-Systemen für Autohersteller nicht hinterher. Bei Mercedes-Benz ist deshalb der Absatz des SUV-Bestsellers GLC stark zurückgegangen. Ein Mercedes-Sprecher sagte am Donnerstag in Stuttgart, der Absatz im dritten Quartal sei durch Lieferengpässe bei einem Lieferanten beeinflusst gewesen. Der Name des Lieferanten wurde von Mercedes-Benz nicht genannt. Nach Angaben des »Handelsblatts« (Donnerstag) handelt es sich um Bosch.