Boris Palmer tritt nach Auszeit wieder öffentlich auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach vier Wochen Auszeit tritt Boris Palmer heute erstmals wieder öffentlich in seiner Funktion als Tübinger Oberbürgermeister auf. Unter anderem wird Palmer am Abend (19.30 Uhr) bei der Eröffnung des Tübinger Sommerfests auf dem Festplatz erwartet. Dort soll Palmer den Fassanstich erledigen, zudem ist nach Veranstalterangaben ein Rundgang über das Festgelände geplant.

Offiziell geht Palmers Auszeit den gesamten Juni und endet damit am Samstag. Am Montag nehme Palmer dann auch wieder den regulären Dienstbetrieb im Rathaus auf, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit.

Der Tübinger Oberbürgermeister hatte sich am 1. Juni in eine vierwöchige Auszeit verabschiedet. Der Grund dafür war ein Eklat rund um Aussagen Palmers am Rande einer Migrationskonferenz Ende April in Frankfurt/Main. Nach der Eskalation war er auch bei den Grünen ausgetreten.