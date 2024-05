Bootslagerhalle in Konstanz brennt: Hoher Sachschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Feuer in einer Bootslagerhalle in Konstanz ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Die Ursache für den Brand am Mittwoch war zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Mehrere Fahrzeuge und ein Boot waren den Angaben zufolge in der 250 Quadratmeter großen Halle gelagert gewesen. Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand laut Sprecherin nach kurzer Zeit unter Kontrolle.