Boot im Hafen auf Insel Reichenau fast gesunken: Bergung

Am Sportboothafen der Insel Reichenau (Landkreis Konstanz) im Bodensee ist ein Boot fast gesunken und dann von der Feuerwehr geborgen worden. Als der Hafenmeister am Montag das Sportboot entdeckte, war es bereits zu zwei Dritteln gesunken und wurde nur durch die Festmachleinen gehalten, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.