Bonner Politikwissenschaftler erhält Otto Kirchheimer-Preis

Der Bonner Politikwissenschaftler Frank Decker wird für seine Forschung über Parteien mit dem Otto Kirchheimer-Preis ausgezeichnet. Die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung erinnert an den gleichnamigen Staatsrechtslehrer, der 1905 in Heilbronn geboren und nach seiner Emigration über Frankreich in die USA in seiner Geburtsstadt beigesetzt wurde. Decker erhält den Preis am 16. November (16.30 Uhr) im Heilbronner Rathaus, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.