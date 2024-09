Boniface zum Hose-runter-Jubel: Wollte niemanden provozieren

Victor Boniface hat beim Leverkusener Sieg in Hoffenheim für einen kuriosen Torjubel gesorgt.

Bayer Leverkusens Angreifer Victor Boniface hat seinen kuriosen Hose-runter-Jubel beim 4:1-Auswärtssieg in Hoffenheim mit einem Versprechen an einen Influencer erklärt. »Ich habe nicht versucht, irgendwen zu provozieren«, sagte der 23 Jahre alte Nigerianer im Sky-Interview. Es sei ein Trend auf der Plattform TikTok, und er habe dem bekannten Influencer, der den Tanz erfunden hat, versprochen, nach einem Tor ähnlich zu tanzen.

Boniface hatte nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (30. Minute) an der Seitenauslinie seine Hose bis unters Gesäß runtergelassen, zum Vorschein kam eine weiße Radlerhose. Dann tänzelte der Bayer-Profi vor sich hin, ehe die Mitspieler zum Jubeln dazukamen. Daraufhin zog Boniface sich die Hose wieder hoch.

"Ich wollte es schon in den ersten beiden Spielen machen, aber ich habe nicht getroffen. Als ich heute getroffen hatte, wusste ich: Es ist Zeit, es zu tun", erklärte Boniface, der in der 75. Minute auch noch zum 4:1-Endstand traf. "Ich bin sehr glücklich, denn in den letzten Spielen hatte ich keine Tore und keine Assists. Ich brauchte das wirklich, um mich zu pushen.