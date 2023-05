Aktuell Land

Bombenentschärfung in Karlsruhe beginnt

In Karlsruhe hat die Entschärfung einer Weltkriegsbombe begonnen. Ein Polizeisprecher sagte am Freitagabend, der Gefahrenbereich sei nun vollständig evakuiert, so dass mit der Entschärfung begonnen werden könne. Der Karlsruher Bahnhof wurde gesperrt.