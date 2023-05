Aktuell Land

Bologna zieht Kaufoption für Ex-Hoffenheimer Posch

Der an den FC Bologna ausgeliehene Abwehrspieler Stefan Posch wird die TSG 1899 Hoffenheim endgültig verlassen. Der italienische Erstligist hat die Kaufoption für den 26-jährigen Österreicher gezogen, wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Posch war nach acht Jahren bei der TSG im vergangenen September an Bologna verliehen worden, sein Vertrag bei den Kraichgauern lief ursprünglich bis zum 30. Juni 2024. Er absolvierte 109 Bundesliga-Spiele für Hoffenheim.