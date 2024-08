Bohrer, Räder, Angeln - Bande soll über 60 Mal geklaut haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Stuttgart stehlen mehrere Männer Kabeltrommeln von einem Firmengelände, in Sigmaringen klauen Diebe rund 30 Fahrräder aus einem Geschäft und mit einem Dutzend Einbrüchen in Autohäuser sorgt ein mutmaßlicher Autoknacker landesweit für Aufregung. Diebesbanden knacken Wohnwagen, sie plündern Schmuckgeschäfte und machen auch vor Friedhöfen nicht halt. Die Dunkelziffer ist hoch - und wenn die Verdächtigen dann doch mal auf der Anklagebank enden, schweigen sie meistens.

So wird in den kommenden Wochen auch vor dem Landgericht Heilbronn gespannt gewartet, ob sich ein angeklagtes Trio aus Moldau und Rumänien zum Vorwurf des schweren Bandendiebstahls äußert. Zum Prozessauftakt hielten sich die Männer noch bedeckt.

Als Teil einer Gruppe und in unterschiedlicher Besetzung sollen die beiden 27-Jährigen und ihr mutmaßlicher, 41 Jahre alter Komplize mit den Beutezügen ihren Lebensunterhalt bestritten haben. Laut Staatsanwaltschaft gehen mindestens 64 Fälle im Zeitraum von Februar 2023 bis Februar 2024 auf ihr Konto. »Da geht es um einiges«, sagte der Vorsitzende Richter und warnte die Angeklagten vor hohen Haftstrafen, sollten sie keine Geständnisse ablegen.

Geklaut wurden Fahrräder und auch Angelutensilien

Nicht immer war solch eine Tour von Erfolg gekrönt, wie die Staatsanwältin in ihrer detaillierten Anklageschrift auflistet. Dennoch sei Diebesgut in einer Größenordnung von insgesamt mehr als 200.000 Euro erbeutet worden, darunter Reifen und Bohrmaschinen, Radios, Staubsauger, Elektrofahrräder, Baumaschinen und sogar Angelzubehör. Bei einem Beutezug in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) brachen sie in einer Nacht gleich neun Garagen auf. Das Trio richtete nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft unter anderem durch seine Einbrüche einen Sachschaden von wahrscheinlich weit mehr als 150.000 Euro an.

Seit Februar und Anfang März 2024 sitzen die Männer in Untersuchungshaft. Tatorte sollen laut Ermittlern unter anderem in Eppingen, Nordheim und Schwaigern, Bad Rappenau, dem rheinland-pfälzischen Ludwigshafen, Sinsheim, Neckarwestheim und Bruchsal liegen.

Worum geht es bei schwerem Bandendiebstahl?

Von einem schweren Bandendiebstahl spricht die Justiz, wenn neben dem Diebstahl als Bande auch bestimmte erschwerende Umständen hinzukommen. Das sind zum Beispiel der Einbruch in eine Wohnung, eine Waffe oder anderes gefährliches Werkzeug oder wenn Sachen von bedeutendem Wert gestohlen werden. Schwerer Bandendiebstahl wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. Eine Geldstrafe ist nicht möglich. In minder schweren Fällen kann auch eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ausgesprochen werden.

Die Masse der Delikte in der Kategorie Bandendiebstahl oder Diebstahl unter erschwerenden Umständen hat im vergangenen Jahr laut Innenministerium um rund elf Prozent zugenommen. Grund sei vor allem die Zahl der Ladendiebstähle, die laut Statistik 2023 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 24 Prozent gestiegen ist. Für das laufende Jahr zeichne sich keine wesentliche Veränderung der Zahlen bei den Diebstahlsdelikten ab, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Diebe sind immer häufiger unterwegs

Laut der polizeilichen Kriminalstatistik haben die Fallzahlen beim Phänomen Diebstahl insgesamt - also bei den leichteren und schweren Fällen - im vergangenen Jahr nochmal zugelegt. Demnach registrierte die Polizei insgesamt 177 121 Diebstahldelikte - knapp 14 Prozent mehr als im Jahr 2022 und etwas mehr als 11 Prozent mehr als im Vorpandemie-Jahr 2019.

Aus Sicht von Strobl wird vor allem dort gestohlen, wo sich Gelegenheiten bieten. »Schon mit einfachen Vorsichts- oder Sicherungsmaßnahmen kann aber der Diebstahl von Fahrrad und E-Bike, Kraftrad sowie Diebstahl von und aus Kraftfahrzeugen so erschwert werden, dass Kriminelle es bestenfalls gar nicht versuchen oder spätestens beim Versuch scheitern werden«, rät der CDU-Minister. Seien zudem die Maschen und Tricks der Taschendiebe bekannt, könne man auch hier das Risiko gesenkt werden, beim Einkauf oder auf Veranstaltungen bestohlen zu werden. Beim Hausbau oder bei Sanierungen gebe es obendrein grundlegende Sicherheitsstandards.